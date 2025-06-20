Вице-премьер РФ рассказал, когда Путину представят стратегию развития образования

Стратегию развития образования в России на период до 2036 года с перспективой до 2040 года представят президенту РФ Владимиру Путину в августе 2025 года в ходе Всероссийского съезда преподавателей. Об этом РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

«Все самое лучшее, что было накоплено и за советское время, и сейчас в российские годы, с помощью всего сообщества — учителей и экспертов — будет тщательно проработано и закреплено в стратегии», — сказал вице-премьер.

Чернышенко добавил, что работа по созданию стратегии в настоящее время продолжается. По его словам, в документе будет предусмотрено огромное количество нововведений и улучшений в сфере образования.

15 июня министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков сообщил, что российские высшие учебные заведения в основном перейдут на обновленную модель высшего образования в течение ближайших двух лет. Он напомнил, что работа над реформой ведется уже третий год, если отсчитывать с момента первых обсуждений концепции.

Ранее Володин рассказал о роли образования в развитии России.