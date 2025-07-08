Площадь пожара в Ростове выросла до 15 тысяч кв. м

МЧС: площадь пожара на складе в Ростове увеличилась до 15 тысяч кв. м

В Ростове-на-Дону площадь пожара на складе с бытовой техникой и в офисном здании выросла до 15,1 тыс. кв. м. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

По ее информации, к тушению пожара, который происходит на улице Орской, привлекли два вертолета МЧС.

В ведомстве отметили, что быстрому распространению огня способствует высокая пожарная нагрузка внутри складов.

На кадрах, опубликованных в сети, можно увидеть, что огонь практически полностью охватил здание. Рядом с местом пожара все заволокло дымом. Огонь настолько сильный, что его видно издали.

26 июля в Ивделе Свердловской области ликвидировали пожар в многоэтажном доме после хлопка газового баллона в квартире на втором этаже. В МЧС заявили, что из-за сильной захламленности квартиры площадь огня составила 80 кв. м.

Ранее в Подмосковье произошел пожар на обувном складе.