К тушению пожара в Ростове-на-Дону привлекли вертолет

К тушению пожара на улице Орской в Ростове-на-Дону привлекли вертолет МЧС. Видео его работы публикует Telegram-канал «Это Ростов Новости»‎.

«А вот и вертолет МЧС России. Воду набирает из Ростовского моря»‎, — говорится в посте.

По данным местного портала 161.RU, на место приехал прокурор Первомайского района Ростова.

Площадь пожара увеличилась до 9100 квадратных метров, сообщали в пресс-службе МЧС РФ. В ведомстве подчеркнули, что быстрому распространению огня способствует высокая пожарная нагрузка внутри складов. В текущий момент к ликвидации возгорания были привлечены 130 человек и 44 единицы техники.

Возгорание возникло на складе и в офисном помещении на Орской улице в Ростове-на-Дону. По предварительной информации, пострадавших нет. До этого сообщалось, что огонь охватил площадь в 2200 квадратных метров.

О причинах пожара информации на момент публикации нет. На кадрах, опубликованных в сети, можно увидеть, что огонь практически полностью охватил здание. Рядом с местом пожара все заволокло дымом. Огонь настолько сильный, что его видно издали.

Ранее очевидица рассказала о пожаре на парковке в Москве, где сгорели восемь машин.