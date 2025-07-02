В России могут признать нежелательным фонд помощи антивоенным священникам

Прокуратура МО может признать немецкий фонд «Мир всем» нежелательным в РФ

Прокуратура Московской области рассматривает вопрос о признании фонда помощи антивоенным священникам «Мир всем» нежелательным в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ответное письмо прокуратуры главе комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яне Лантратовой.

Незадолго до этого Лантратова обратилась к прокурору Московской области Сергею Забатурину с соответствующим запросом. По ее словам, организация распространяет «западные нарративы», публикует фейки о Вооруженных силах РФ, а также дискредитирует Русскую православную церковь.

«Установлено, что деятельность немецкой некоммерческой неправительственной организации «Мир всем» осуществляется с нарушениями законодательства и создает угрозу основам конституционного строя Российской Федерации, территориальной целостности, обороноспособности и безопасности государства», — передает агентство текст документа.

Сообщается, что решение будет принято в соответствии с ч. 1 ст. 3.1 Федерального закона № 272-ФЗ.

До этого Минюст России внес польскую Ассоциацию «Вспульнота Польска» и чешскую НПО «Содружество журналистов-расследователей — Фонд 19/29» в список нежелательных организаций.

Ранее Генпрокуратура признала нежелательной международную правозащитную организацию.