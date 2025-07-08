Путин заявил о важности многодетных семей

Президент России Владимир Путин в приветствии к участникам и гостям всероссийского свадебного фестиваля «Россия. Соединяя сердца» назвал поддержку многодетных семей главным стратегическим приоритетом. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Подчеркну, что поддержка большой и крепкой, многодетной семьи - наш безусловный стратегический приоритет. Это вопрос будущего народа России», — говорится в телеграмме.

Глава государства отметил, что на этом фоне российским властям необходимо позаботиться о мерах демографической, экономической, социальной политики, укреплять сотрудничество органов власти всех уровней, а также общественных и религиозных объединений.

3 июля на пленарном заседании форума АСИ «Сильные идеи для нового времени» Путин заявил, что большую традиционную семью необходимо сделать модным трендом в развитии России.

Также в документальном фильме «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» президент заявлял, что Россия утратит свою идентичность, если не будет опираться на свои традиционные ценности.

Ранее Путин и Трамп обсудили обмен фильмами, продвигающими традиционные ценности.