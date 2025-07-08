На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин заявил о важности многодетных семей

Путин назвал поддержку многодетных семей стратегическим приоритетом
true
true
true
close
Иван Секретарев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин в приветствии к участникам и гостям всероссийского свадебного фестиваля «Россия. Соединяя сердца» назвал поддержку многодетных семей главным стратегическим приоритетом. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Подчеркну, что поддержка большой и крепкой, многодетной семьи - наш безусловный стратегический приоритет. Это вопрос будущего народа России», — говорится в телеграмме.

Глава государства отметил, что на этом фоне российским властям необходимо позаботиться о мерах демографической, экономической, социальной политики, укреплять сотрудничество органов власти всех уровней, а также общественных и религиозных объединений.

3 июля на пленарном заседании форума АСИ «Сильные идеи для нового времени» Путин заявил, что большую традиционную семью необходимо сделать модным трендом в развитии России.

Также в документальном фильме «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» президент заявлял, что Россия утратит свою идентичность, если не будет опираться на свои традиционные ценности.

Ранее Путин и Трамп обсудили обмен фильмами, продвигающими традиционные ценности.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами