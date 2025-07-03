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Путин и Трамп обсудили обмен фильмами, продвигающими традиционные ценности

Ушаков: Россия и США могут осуществить обмен фильмами о традиционных ценностях
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AP, Александр Казаков/РИА Новости

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудил с американским лидером Дональдом Трампом возможность обмена между странами фильмами, пропагандирующими традиционные ценности. Об этом в ходе брифинга сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

По словам Ушакова, Путин перед беседой с Трампом переговорил с российскими предпринимателями на тему обмена кинопродукцией, близкой «нам и администрации Трампа».

«Трамп тут же среагировал и сказал, что ему эта идея импонирует», — сказал помощник президента РФ.

Путин и Трамп говорили по телефону уже несколько раз с момента возобновления диалога в этом году. Обычно одной из главных тем обсуждения президентов является урегулирование конфликта на Украине, а также развитие экономического и торгового сотрудничества России и США.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Путин уважает своего американского коллегу, и они сходятся во мнении, что отказ от диалога является абсурдом.

Ранее стало известно, почему Трамп приостановил поставки оружия Украине.

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