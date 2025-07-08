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Ростехнадзор сформировал комиссию для расследования причин взрыва нефтерезервуара в Коми

Ростехнадзор расследует причины взрыва нефтерезервуара в Коми
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Печорское управление Ростехнадзора сформировало комиссию для расследования причин взрыва пустого буферного резервуара на пункте подготовки и сбора нефти в Усинском районе Республики Коми, заявил официальный представитель ведомства Андрей Виль. Об этом сообщает ТАСС.

В публикации отмечается, что на объекте осуществляется режим постоянного государственного надзора, а последнее контрольное действие было проведено 11 июня 2025 года. Тогда было выявлено 20 нарушений, должностное лицо эксплуатирующей организации привлечено к административной ответственности.

По данным пресс-службы ООО «Лукойл-Пермь», резервуар был пустой и находился на плановом ремонте. Обстоятельства произошедшего выясняются, предварительная причина — реакция с кислородом пирофорных отложений.

До этого Telegram-канал Mash опубликовал видео воспламенения резервуара на нефтебазе в городе Усинск Республики Коми. В результате произошедшего никто не пострадал.

Ранее саратовский губернатор рассказал подробности взрыва газа в жилом доме в Ершове.

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