Появилось видео взрыва резервуара с топливом в Коми

На нефтебазе в городе Усинск Республики Коми воспламенился резервуар, никто не пострадал. Видео ЧП опубликовал Telegram-канал Mash.

По данным канала, инцидент произошел на площадке компании «Лукойл».

«‎Предварительно, во время ремонта в пустой емкости воспламенились газы», — сказано в посте.

В конце мая этого года на территории ТЭЦ-9 в Ангарске Иркутской области произошел взрыв, пострадала одна из сотрудниц. По факту травмирования рабочего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью).

До этого двое рабочих получили травмы при обрушении балкона в Петербурге. Промышленные альпинисты проводили работы по гидроизоляции балкона, когда плита неожиданно наклонилась. В результате падения один из пострадавших получил сотрясение мозга, у второго предварительно диагностирован перелом руки. Оба рабочих были госпитализированы.

Ранее саратовский губернатор рассказал подробности взрыва газа в жилом доме в Ершове.