Саратовский губернатор рассказал подробности взрыва газа в жилом доме в Ершове

Губернатор Бусаргин: три квартиры разрушены при взрыве в жилом доме в Ершове

В Ершове Саратовской области в результате взрыва газа и пожара в многоэтажном доме повреждены три квартиры, часть перекрытия на одном из этажей обрушилась.Об это сообщил в Telegram-канале губернатор региона Роман Бусаргин.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Жителей эвакуировали, тушение продолжается.

На месте работают экстренные службы. Руководитель управления региональной безопасности Юрий Юрин выехал к месту происшествия, ему поручено координировать ликвидацию последствий и задействовать все необходимые силы.

Видео с места происшествия поделился Telegram-канал «ЧП Саратов». На кадрах видно, как квартиры разрушились полностью.

На место уже прибыли сотрудники МЧС, скорая помощь, служба спасения и полиция.

В конце июня в городе Серове, расположенном в Свердловской области, произошел взрыв газа в пятиэтажном жилом доме. Telegram-канал SHOT писал, что детонация произошла после того, как житель одной из квартир на последнем этаже поставил на огонь чайник.

Ранее свыше 40 квартир оказались повреждены в результате взрыва газа в Ставрополе.