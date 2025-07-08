На Ставрополье загорелось поле с пшеницей

МЧС России: в Ставропольском крае загорелось поле с пшеницей

Пшеничное поле горит в Грачевском муниципальном округе Ставропольского края. Об этом сообщило Главное управление МЧС России по региону в своем Telegram-канале.

«Огнеборцы МЧС Ставрополья ликвидируют пожар в селе Старомарьевка», — говорится в публикации.

В МЧС уточнили, что из-за сильного ветра существует угроза распространения на частные домовладения. Площадь уточняется.

На месте работают 12 специалистов и четыре единицы техники.

Позже в ведомстве уточнили, что к месту пожара выехал расчет беспилотной авиации для воздушной разведки и облегчения тушения.

До этого в Бурятии спасатели ликвидировали возгорание на подстанции в селе Новоильинск. Причины происшествия установит дознаватель. Данных о пострадавших нет.

5 июля на северо-западе Москвы произошел пожар в торговом центре «Солнечный ветер». Предварительно, загорелся утеплитель вентилируемого фасада. По данным столичного управления МЧС РФ, еще до прибытия сотрудников экстренных служб из здания эвакуировали около 100 человек.

Ранее Путин назвал помощника России в борьбе с лесными пожарами.