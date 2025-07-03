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Путин заявил, что в борьбе с лесными пожарами помогут новые технологии

Путин: новые технологии будут помогать России в борьбе с лесными пожарами
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ФБУ «Авиалесоохрана»/РИА Новости

Новые технологии помогут России в борьбе с лесными пожарами в Сибири. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарной сессии форума АСИ «Сильные идеи для нового времени».

В ходе сессии глава государства вспомнил давний диалог с одним из европейских лидеров, в ходе которого собеседник Путина выразил разочарование методами борьбы России с пожарами в Сибири. В ответ на это замечание российский лидер поинтересовался у собеседника, бывал ли он в Сибири.

«Я говорю: ты там был? Только на самолете 700 километров или тысячу в одну сторону и в другую. Это все равно, что золотом сверху пыль поливать», — сказал президент.

Глава государства отметил, что теперь новые технологии позволят специалистам решить задачи по борьбе с лесными пожарами в Сибири.

24 июня в министерстве природных ресурсов Забайкальского края рассказали о ситуации с лесным пожаром у Атамановки. Как рассказали в министерстве, пожарные работали над созданием минерализованной полосы протяженностью около пяти километров в районе железнодорожной станции Глубокая Падь и еще одной вдоль линии электропередач. Борьба с огнем шла по всему периметру, при этом работу усложняла сухая и жаркая погода. В ликвидации возгорания были задействованы 250 человек.

Ранее была раскрыта причина бушующего пожара в Крыму.

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