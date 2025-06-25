На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Госдуму внесли проект о расширении перечня преступлений, за которые лишают гражданства

В ГД внесли проект, расширяющий перечень оснований для лишения гражданства
close
Владимир Астапкович/РИА Новости

Депутаты внесли в Госдуму законопроект, расширяющий перечень преступлений, наказание за которые предполагает лишение приобретенного гражданства. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале.

«Сегодня внесли депутатский законопроект. Предложили поддержать его всем нашим коллегам в Государственной Думе», — написал он.

В перечень намерены включить совершение насильственных действий сексуального характера, публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, оправдание или пропаганду терроризма; сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией против безопасности РФ; оказание содействия в исполнении решений международных организаций, в которых Российская Федерация не участвует, или иностранных государственных органов; оказание помощи противнику в деятельности, заведомо направленной против безопасности страны.

Кроме того, в список хотят добавить пропаганду нацистской атрибутики или символики, публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства и неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру.

По словам Володина, принятие данного закона обеспечит системный и целостный механизм оснований для прекращения российского гражданства и защиту национальной безопасности.

Накануне в Госдуму внесли проект о запрете иностранцам работать в школах и больницах.

Ранее Володин заявил, что принятые Госдумой законы против нелегальной миграции заработали.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами