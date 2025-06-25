В Госдуму внесли проект о расширении перечня преступлений, за которые лишают гражданства

В ГД внесли проект, расширяющий перечень оснований для лишения гражданства

Депутаты внесли в Госдуму законопроект, расширяющий перечень преступлений, наказание за которые предполагает лишение приобретенного гражданства. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале.

«Сегодня внесли депутатский законопроект. Предложили поддержать его всем нашим коллегам в Государственной Думе», — написал он.

В перечень намерены включить совершение насильственных действий сексуального характера, публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, оправдание или пропаганду терроризма; сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией против безопасности РФ; оказание содействия в исполнении решений международных организаций, в которых Российская Федерация не участвует, или иностранных государственных органов; оказание помощи противнику в деятельности, заведомо направленной против безопасности страны.

Кроме того, в список хотят добавить пропаганду нацистской атрибутики или символики, публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства и неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру.

По словам Володина, принятие данного закона обеспечит системный и целостный механизм оснований для прекращения российского гражданства и защиту национальной безопасности.

Накануне в Госдуму внесли проект о запрете иностранцам работать в школах и больницах.

Ранее Володин заявил, что принятые Госдумой законы против нелегальной миграции заработали.