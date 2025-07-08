Мишустин анонсировал появление инновационных трамваев в российских городах

Инновационный отечественный пятисекционный трамвай вскоре появится в российских городах. Об этом пишет РИА Новости.

О дальнейшем использовании новых трамваем Мишустин рассказал на главной стратегической сессии «Иннопром-2025».

«Вместительный и комфортный для пассажиров пятисекционный трамвай украсил «Иннопром» своим присутствием. Скоро этот инновационный транспорт можно будет увидеть на улицах наших городов», — рассказал он.

Площадки для производства современного трамвая разместились в Твери, Санкт-Петербурге и Энгельсе, оттуда их и привезут в другие города России.

Мишустину показали опытный образец обновленного пассажирского самолета Ил-114-300. В настоящее время глава российского кабинета министров находится в Екатеринбурге с рабочим визитом. В частности, он принимает участие в международной промышленной выставке «Иннопром».

Премьер-министр также заявил, что выпуск беспилотных авиационных систем в России уже в три раза превысил запланированные объемы.

Ранее в Екатеринбурге состоялась встреча Мишустина и врио главы Свердловской области.