Гражданку Греции осудили за неуважение к георгиевской ленте

На Кубани осудили гражданку Греции за неуважение к символам Победы

Суд признал виновной по уголовному делу гражданку Греции Элени Григориади за оскорбление символов Победы. Об этом сообщили в пресс-службе судов Краснодарского края.

Она выложила в соцсети оскорбительные коллажи с использованием георгиевской ленты и Вечного огня.

«Суд с учетом всех обстоятельств назначил Григориади, являющейся гражданином иностранного государства, наказание в виде лишения свободы на срок 1 год условно», — говорится в сообщении.

Обвиняемая признала свою вину и раскаялась.

22 мая председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин сообщил, что по факту осквернения георгиевской ленты подростками в Калужской области завели уголовное дело о реабилитации нацизма (ст. 354.1 УК РФ). По его мнению, причиной такого поведения является недостаток патриотического воспитания.

21 мая в Краснодаре осудили Владимира Яроцкого за фото полового органа с георгиевской лентой. Кроме того, его признали виновным в распространении заведомо ложной информации об армии. Суд назначил мужчине пять лет и шесть месяцев лишения свободы в колонии общего режима.

Ранее в Калужской области дети растоптали флаг с георгиевской лентой.