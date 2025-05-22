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Дело о реабилитации нацизма возбуждено против подростков, топтавших георгиевскую ленту

Дело возбуждено в отношении подростков, растоптавших георгиевскую ленту
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Telegram-канал «ЧП Обнинск»

Уголовное дело о реабилитации нацизма (ст. 354.1 УК РФ) возбуждено по факту осквернения георгиевской ленты подростками в Калужской области. Об этом в интервью ТАСС сообщил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

По его мнению, причиной такого поведения подростков является недостаток патриотического воспитания. Их родители — бывшие мигранты, получившие гражданство России. Бастрыкин рассказал, что родители подростков давно стали россиянами, но при этом не рассказали своим детям, «что значит этот священный символ».

Глава СК добавил, что этот и другие похожие происшествия еще раз доказывают правильность идеи о том, что те, кто желает жить и трудиться в России, хочет получить российский паспорт, должны знать законы, историю страны и культуру, чтобы с уважением относиться к местным традициям и не допускать подобные инциденты.

Инцидент произошел в начале мая в Обнинске в Калужской области. Двое подростков растоптали георгиевскую ленту, которая была установлена на одном из домов в виде флага. По факту произошедшего была организована проверка, а также возбуждено уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность), в рамках которого проверяется законность получения российского гражданства родителями несовершеннолетних.

Ранее сообщалось, что учительницу в Саратове уволили за свастику на рукаве на спектакле «Сын полка».

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