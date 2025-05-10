В Калужской области дети растоптали флаг с георгиевской лентой

В Обнинске двое подростков растоптали флаг с георгиевской лентой, который был размещен на одном из домов. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на соцсети, где местные жители возмутились произошедшим.

Как уточняет телеканал, школьников вместе с родителями доставили в полицию.

Управление СК по Калужской области организовало проверку по факту произошедшего. Там подтвердили, что личности правонарушителей установлены и следователи работают с ними и их родителями.

В ведомстве заявили, что действия школьников могут попасть под ч. 3 ст. 354.1 УК РФ («Осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества либо унижение чести»).

Прошлой осенью в Орловской области осудили двоих молодых людей, которые осквернили символ воинской славы России. Инцидент произошел в апреле 2023 года в Северном районе Орла. Двое молодых людей на территории культурно-досугового центра «Металлург» осквернили граффити с георгиевской лентой. В отношении злоумышленников возбудили уголовные дела по статьям об осквернении символов воинской славы России и пособничестве в этом. Суд признал молодых людей виновными. Одному из них назначили штраф в размере 1,2 млн руб., а второму в 900 тыс. руб.

Ранее полиция Киева задержала пенсионерку из-за пилотки с красной звездой.