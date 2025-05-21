На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянина осудили за фейки и фото полового органа, обвязанного георгиевской лентой

В Краснодаре снова осудили мужчину за фото полового органа с георгиевской лентой

Краснодарский краевой суд огласил приговор Владимиру Яроцкому, которого признали виновным по двум статьям Уголовного кодекса — за распространение заведомо ложной информации об армии и за осквернение символа воинской славы. Об этом сообщила пресс-служба краснодарских судов.

В январе 2024 года Яроцкого приговорили к 1,5 года колонии общего режима за публикацию провокационного изображения с Георгиевской лентой. Однако приговор позже отменили и направили дело на пересмотр. Во время нового разбирательства мужчине предъявили дополнительное обвинение.

Следствие установило, что в сентябре 2022 года Яроцкий разместил в соцсетях ложные данные о потерях российских военнослужащих на территории Украины. Суд признал его виновным в распространении недостоверной информации, выдаваемой за факты.

Кроме того, подтвердилось, что он опубликовал изображение, которое суд расценил как осквернение символа воинской славы — на нем изображен мужской половой орган с завязанной Георгиевской лентой.

Яроцкий уже был судим за экстремистские высказывания, а также не раз привлекался к административной ответственности, в том числе за демонстрацию нацистской символики.

Суд назначил Яроцкому пять лет и шесть месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Его взяли под стражу в зале суда. Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее Мосгорсуд утвердил 8-летний срок треш-блогеру Шпаку за фейки о ВС РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами