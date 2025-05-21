Россиянина осудили за фейки и фото полового органа, обвязанного георгиевской лентой

В Краснодаре снова осудили мужчину за фото полового органа с георгиевской лентой

Краснодарский краевой суд огласил приговор Владимиру Яроцкому, которого признали виновным по двум статьям Уголовного кодекса — за распространение заведомо ложной информации об армии и за осквернение символа воинской славы. Об этом сообщила пресс-служба краснодарских судов.

В январе 2024 года Яроцкого приговорили к 1,5 года колонии общего режима за публикацию провокационного изображения с Георгиевской лентой. Однако приговор позже отменили и направили дело на пересмотр. Во время нового разбирательства мужчине предъявили дополнительное обвинение.

Следствие установило, что в сентябре 2022 года Яроцкий разместил в соцсетях ложные данные о потерях российских военнослужащих на территории Украины. Суд признал его виновным в распространении недостоверной информации, выдаваемой за факты.

Кроме того, подтвердилось, что он опубликовал изображение, которое суд расценил как осквернение символа воинской славы — на нем изображен мужской половой орган с завязанной Георгиевской лентой.

Яроцкий уже был судим за экстремистские высказывания, а также не раз привлекался к административной ответственности, в том числе за демонстрацию нацистской символики.

Суд назначил Яроцкому пять лет и шесть месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Его взяли под стражу в зале суда. Приговор пока не вступил в законную силу.

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