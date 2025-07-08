Россиянам назвали способы сэкономить на путешествии

Планирование путешествия на непопулярное для туристического сезона время поможет сэкономить на отдыхе. Об этом RuNews24.ru рассказала режиссер и продюсер канала «National Geographic Chanel», организатор уникальных авторских туров Алена Никольская.

По ее словам, билеты лучше приобретать по банковской карте, где есть бонусы или кэшбэк за покупку авиабилетов. Она отметила, что иногда выгоднее путешествовать с ручной кладью. Кроме того, можно использовать бонусы и возможности от отеля или от человека, который сдает жилье. Это может быть, например, трансфер от аэропорта или торгового центра.

«Прочитайте все, что возможно про город, про страну, про место, где вы будете жить. Зачастую кажется, что если вы будете жить где-то на отшибе, на окраине города, это будет дешевле, чем жить в центре. С одной стороны, это так, но с другой стороны, посчитайте, сколько вам будет стоить времени и денег добраться до центра города и до достопримечательностей», — добавила Никольская.

Глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе до этого говорила, что отдых за границей в июле может подорожать для россиян на 10–15% по сравнению с прошлым годом. По ее словам, из-за укрепления курса рубля стоимость зарубежного отпуска снизилась: летом 2024-го $1 стоил 100 руб., а сейчас 78. Сложности с платежами между иностранными и отечественными юрлицами сохранились.

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