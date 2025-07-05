Россиян предупредили о сезонном подорожании отдыха за границей

Отдых за границей в июле может подорожать для россиян на 10–15% по сравнению с прошлым годом, заявила ТАСС глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

По ее словам, из-за укрепления курса рубля стоимость зарубежного отпуска снизилась: летом 2024-го $1 стоил 100 руб., а сейчас 78. Сложности с платежами между иностранными и отечественными юрлицами сохранились.

«Другой вопрос, что есть сезонное повышение цен. В июле они могут вырасти на 10–15%, потому что спрос достаточно высокий», — сказала Ломидзе.

В конце июня опрос финансового маркетплейса «Выберу.ру» показал, что почти каждый пятый опрошенный россиянин (18%) тревожится в отпуске из-за денег. У 34% из них наибольший дискомфорт во время отпуска вызывают траты на жилье в отпуске, у 32% — питание, а у 24% — курсы валют и комиссии. 17% из этой группы респондентов отказались от поездок за границу из-за переживаний по поводу обмена валюты. Наиболее склонны волноваться из-за денег, потраченных на путешествие, работники образовательной сферы в возрасте от 35 до 45 лет, тогда как легче всего расстаются с деньгами представители финансовой сферы в возрасте от 25 до 35 лет.

Ранее были названы самые дешевые перелеты за рубеж в июле.