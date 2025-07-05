На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиян предупредили о сезонном подорожании отдыха за границей

АТОР: зарубежный отдых россиян в июле может подорожать на 10-15%
true
true
true
close
Denis Moskvinov/Shutterstock/FOTODOM

Отдых за границей в июле может подорожать для россиян на 10–15% по сравнению с прошлым годом, заявила ТАСС глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

По ее словам, из-за укрепления курса рубля стоимость зарубежного отпуска снизилась: летом 2024-го $1 стоил 100 руб., а сейчас 78. Сложности с платежами между иностранными и отечественными юрлицами сохранились.

«Другой вопрос, что есть сезонное повышение цен. В июле они могут вырасти на 10–15%, потому что спрос достаточно высокий», — сказала Ломидзе.

В конце июня опрос финансового маркетплейса «Выберу.ру» показал, что почти каждый пятый опрошенный россиянин (18%) тревожится в отпуске из-за денег. У 34% из них наибольший дискомфорт во время отпуска вызывают траты на жилье в отпуске, у 32% — питание, а у 24% — курсы валют и комиссии. 17% из этой группы респондентов отказались от поездок за границу из-за переживаний по поводу обмена валюты. Наиболее склонны волноваться из-за денег, потраченных на путешествие, работники образовательной сферы в возрасте от 35 до 45 лет, тогда как легче всего расстаются с деньгами представители финансовой сферы в возрасте от 25 до 35 лет.

Ранее были названы самые дешевые перелеты за рубеж в июле.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами