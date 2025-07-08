Более 11 тыс. россиян пострадали от транспортного коллапса

Не менее 11 тысяч российских туристов пострадали от транспортного коллапса в минувшие выходные. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

«Блоки кресел туроператоров есть на каждом десятом среди всех задержанном рейсе. В пересчете на международные рейсы эта доля была бы значительно выше», — говорится в сообщении.

Также в АТОР рассказали, что среди пострадавших было много туристов, которые вылетали из Санкт-Петербурга и Москвы в Турцию и Египет.

Российские аэропорты до сих пор не могут справиться с последствиями введения ограничений из-за опасности атак беспилотников. Утром 7 июля в Пулково своего вылета ожидали 7 тысяч человек, было задержано свыше сотни рейсов. По словам пассажиров, ситуация была «патовой», они были вынуждены спать и есть на полу, а также бунтовали из-за платной курилки. Коллапс может стоить российским авиаперевозчикам десятки миллиардов рублей. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

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