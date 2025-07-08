В Армении обвинили местные власти в давлении на ГК «Ташир»

Власти Армении оказывают давление на организации, входящие в группу компаний «Ташир». Об этом заявил председатель совета директоров ЗАО «Электрические сети Армении», племянник арестованного российского бизнесмена Самвела Карапетяна Нарек Карапетян, передает «Интерфакс».

«Мы понимаем, что все запланировано, они хотят начать какой-то процесс путем оказания массовых давлений и достичь каких-то целей», — сказал он.

По словам Нарека Карапетяна, есть информация, что местные власти страны готовят и его арест.

18 июня в Армении задержали президента ГК «Ташир», российского бизнесмена и предпринимателя Самвела Карапетяна.

До этого один из адвокатов бизнесмена Армен Фероян сообщил, что Карапетяну предъявили обвинение в публичных призывах к захвату власти в Армении, его хотят арестовать. При этом также стало известно, что у дома предпринимателя было задержано более 50 человек.

Президент «Ташира» заявил, что всегда был на стороне армянской церкви и народа Армении. Он пообещал «вмешаться в кампанию против церкви по-своему», если политики потерпят неудачу. Отвечая Карапетяну, премьер-министр Армении Никол Пашинян написал в соцсети, что власти «снова деактивируют» бизнесмена «и навсегда», после чего и начались обыски.

Ранее в Госдуме заявили, что Армения повторяет путь Украины с преследованием инакомыслящих.