В Курске работают над созданием бесплатных зон Wi-Fi из-за перебоев с мобильной связью

В Курске создадут бесплатные зоны Wi-Fi на случай перебоев с мобильной связью

В Курске создадут бесплатные общедоступные зоны Wi-Fi для обеспечения устойчивого доступа к информационным ресурсам на случай перебоев с мобильной связью. Об этом рассказала пресс-служба правительства региона в своем Telegram-канале.

«В целях обеспечения устойчивого доступа к информационным ресурсам специалисты минцифры Курской области совместно с операторами связи продолжают работу по созданию сети бесплатных общедоступных Wi-Fi зон в городе Курске», — сказано в публикации.

В пресс-службе подчеркнули, что основная задача — предоставить жителям и гостям города резервный доступ в интернет, что особенно актуально в условиях возможных перебоев с мобильной связью.

При этом первая бесплатная зона Wi-Fi уже открылась на Полугоре. В скором времени их создадут и в других общественных пространствах города. Для первоочередного оборудования определили еще 17 локаций, в частности, парк «Патриот» на проспекте Победы, Театральная площадь на улице Ленина, сквер на пересечении улиц Союзной и Куйбышева.

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До этого в Ярославской области также ввели ограничения мобильного интернета. Причиной стала угроза атаки беспилотных летательных аппаратов.

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