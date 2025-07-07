На Камчатке ограничили работу мобильного интернета и геопозиции. Об этом сообщил на оперативном совещании губернатор Владимир Солодов, говорится на сайте правительства региона.

«Наша задача – предотвратить и сделать невозможным проведение диверсий на территории Камчатского края. В этой связи были отработаны регламенты взаимодействия, включая ограничения навигации в Авачинской губе, использования интернета, геопозиционирования. По итогам учений выработаны алгоритмы, в первую очередь по линии Минобороны, касающиеся дополнительных мер предосторожности, призванных предотвратить угрозу террористического и диверсионного характера», — сказал он.

С начала июля власти стабилизировали и усилили мобильный интернет в населенном пункте Елизово, а также в Петропавловске-Камчатском. В бывшем Ленинском районе краевой столицы до конца недели обещают развернуть публичные точки Wi-Fi.

5 июля в Ярославской области также ввели ограничения мобильного интернета. Причиной стала угроза атаки беспилотных летательных аппаратов.

В пресс-службе регионального правительства добавили, что безопасность жителей и стратегической инфраструктуры региона является абсолютным приоритетом. Власти попросили граждан отнестись к введенным временным мерам с пониманием.

Ранее после атаки БПЛА в Самарской области ввели ограничения связи.