В Ярославле ограничили мобильный интернет из-за угрозы дронов

Власти Ярославской области 5 июля ввели временные ограничения на работу мобильного интернета. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Причиной стала угроза атаки беспилотных летательных аппаратов.

Кроме того, власти приняли решение ограничить проведение уличных мероприятий в рамках Всероссийского Некрасовского праздника поэзии. Основные праздничные программы перенесли в помещения музея-усадьбы «Карабиха».

В пресс-службе регионального правительства добавили, что безопасность жителей и стратегической инфраструктуры региона является абсолютным приоритетом. Власти попросили граждан отнестись к введенным временным мерам с пониманием.

В то же время Росавиация сообщила о введении ограничений на прием и выпуск самолетов в аэропорту Ярославля Туношна. Меры начали действовать с 11:20 по московскому времени.

Этим же утром на территории Ивановской области ввели временные ограничения на работу мобильного интернета.

Ранее в РФ предложили обязать авиакомпании оповещать пассажиров о задержке рейса через СМС.