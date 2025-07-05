В Ярославле ограничили мобильный интернет из-за угрозы дронов

Власти Ярославской области 5 июля ввели временные ограничения на работу мобильного интернета. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
Причиной стала угроза атаки беспилотных летательных аппаратов.
Кроме того, власти приняли решение ограничить проведение уличных мероприятий в рамках Всероссийского Некрасовского праздника поэзии. Основные праздничные программы перенесли в помещения музея-усадьбы «Карабиха».
В пресс-службе регионального правительства добавили, что безопасность жителей и стратегической инфраструктуры региона является абсолютным приоритетом. Власти попросили граждан отнестись к введенным временным мерам с пониманием.
В то же время Росавиация сообщила о введении ограничений на прием и выпуск самолетов в аэропорту Ярославля Туношна. Меры начали действовать с 11:20 по московскому времени.
Этим же утром на территории Ивановской области ввели временные ограничения на работу мобильного интернета.
Ранее в РФ предложили обязать авиакомпании оповещать пассажиров о задержке рейса через СМС.