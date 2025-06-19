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Россиян призвали не ждать мобильной связи на некоторых дорогах

«Автодор»: в России есть дороги, где мобильной связи не будет никогда
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Андрей Каспришин/РИА «Новости»

В России есть дороги, где мобильной связи не будет никогда, россиянам не стоит ее ждать. Об этом заявил глава госкорпорации «Автодор» Вячеслав Петушенко на полях Петербургского международного экономического форума, передает РБК.

По его словам, причина этому — «закрытость» отдельных территорий. Также для развития беспилотных транспортных средств нужны инвестиции в усовершенствование дорожной инфраструктуры, но «с деньгами сейчас все не очень хорошо». Поэтому придется подстраиваться уже под существующие дороги, отметил Петушенко.

Есть некоторые места, где этой связи не будет никогда. И причина тому не плохая работа Минцифры, а закрытые территории, связи там попросту не будет, рассказал глава «Автодор». При этом он не стал уточнять, о каких закрытых территориях идет речь.

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