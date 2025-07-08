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В РФ рассказали, куда ушли деньги, выделенные на обустройство парка «Патриот»

Экс-замминистр обороны Попов на деньги для парка «Патриот» построил сыну дачу
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Григорий Сысоев/РИА Новости

Средства, выделенные на обустройство парка «Патриот», были потрачены на строительство дачи сына экс-замминистра обороны РФ Павла Попова. Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры.

По версии следствия, в период с 2022 по 2024 год Попов вместе с генерал-майором Владимиром Шестеровым и экс-директором «Патриота» Вячеславом Ахмедовым похитили свыше 25 млн рублей бюджетных средств.

«В результате на принадлежащем сыну Попова земельном участке в одном из СНТ в Подмосковье за счет денежных средств, выделенных на обустройство парка «Патриот», были возведены и оборудованы «под ключ» <...> двухэтажный жилой дом и одноэтажный гостевой дом (баня), а также двухэтажный гараж», — говорится в пресс-релизе.

При этом в ведомстве уточнили, что документально строительные работы были оформлены как обустройство объектов в составе парка. В настоящий момент имущество подозреваемых на сумму более 100 млн рублей арестовано.

Попов находился на посту замминистра обороны 11 лет, с ноября 2013 года. В конце августа 2024 года он был задержан.

Ранее СК направил в суд уголовные дела о хищении средств Парка «Патриот».

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