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СК направил в суд уголовные дела о хищении средств Парка «Патриот»

СК РФ: уголовные дела о хищениях 25 млн рублей Парка «Патриот» направлены в суд
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Максим Блинов/РИА Новости

Уголовные дела в отношении обвиняемых в хищениях 25 млн рублей замначальника Главного управления инновационного развития Владимира Шестерова и директора парка «Патриот» Вячеслава Ахмедова направлены в суд, сообщает официальный представитель СК России Светлана Петренко.

По ее словам, в ходе следствия обвиняемые полностью признали вину и сотрудничали со следствием.

Петренко уточнила, что Шестеров и Ахмедов обвиняются по ч. 4 ст.159 и ч. 2 ст.292 УК РФ (Совершение мошенничества в особо крупном размере и служебном подлоге).

В 2024 году в министерстве обороны России развернулась масштабная антикоррупционная кампания, в результате которой были возбуждены уголовные дела в отношении нескольких высокопоставленных чиновников и военных. В апреле 2024 года был арестован заместитель министра обороны Тимур Иванов, ему вменяется получение взяток на сумму свыше 1 млрд рублей.

В мае были арестованы бывший замминистра обороны Павел Попов, подозреваемый в хищениях при строительстве парка «Патриот», а также начальник департамента по гособоронзаказу Владимир Вертелецкий.

По этому же делу задержали директора парка «Патриот» Вячеслава Ахмедова и генерала Владимира Шестерова.

Ранее экс-замминистра обороны Попов госпитализирован из СИЗО в тяжелом состоянии.

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