Экс-замглавы Минобороны Попов задержан за мошенничество с «Патриотом». Что известно Shot: сын экс-замглавы Минобороны Попова два года торговал военным снаряжением

В цепочке арестов бывших заместителей Сергея Шойгу появился новый фигурант — генерал армии запаса Павел Попов, который занимался парком «Патриот» и инновационными технологиями. По версии следствия, он «принудил» компании, которые работали с «Патриотом», построить ему загородную усадьбу и содержал ее за счет денег, которые воровал на службе. Мужчину обвинили в мошенничестве, ему грозит до 10 лет. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Против бывшего замминистра обороны России генерала армии запаса Павла Попова возбудили уголовное дело о мошенничестве с подмосковным военно-патриотическим парком «Патриот», сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко.

«По данным следствия, в 2021-2024 годах Попов... обогащался за счет этого учреждения... Через своих подчиненных он принуждал руководителей коммерческих организаций, имеющих договорные отношения с парком «Патриот», выполнять строительно-монтажные работы у себя в загородных апартаментах, не оплачивая их», — уточнили в СК.

По версии следствия, в итоге генерал бесплатно получил дачу площадью около 3 га в Красногорском районе Подмосковья. Ее он содержал за счет украденных у парка денег, организовал на дачу «поставку различных материальных ценностей». На территории усадьбы находятся дом площадью 245 кв. м и хозяйственный блок на 108 кв. м, узнал Telegram-канал SHOT. Во время расследования выяснилось, что в собственности Попова и его семьи также есть «многочисленные объекты недвижимости» в престижных районах Москвы, Подмосковья и Кубани, подчеркнул СК. Их общая стоимость более 500 млн руб.

«Законность приобретения указанного имущества также проверяется в рамках уголовного дела», — резюмировал СК.

В 2021-2024 годах, когда Попов, по версии следствия, «обогащался» за счет парка, он отвечал за развитие, обслуживание и работу «Патриота». Этим летом вскрылись факты о масштабных хищениях в руководстве комплекса. В начале августа задержали директора парка Вячеслава Ахмедова и замначальника главного управления инновационного развития Минобороны Владимира Шестерова. Обоих обвинили в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК) и воровстве более 30 млн руб. бюджетных средств.

Нового фигуранта, бывшего замминистра обороны, подозревают в сговоре с ними. В деле есть показания свидетелей на Попова , заявил источник ТАСС в правоохранительных органах. Кто «сдал» генерала, не уточняется.

«Он (Попов. — «Газета.Ru») подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество)», — передал СК.

Генералу грозит до 10 лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 млн руб. Следствие уже попросило суд арестовать подозреваемого. Сейчас с ним проводят следственные действия. По двум адресам Попова начались обыски, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

Что известно о генерале Попове

Задержанный генерал родился в Красноярске, окончил Алма-Атинское высшее общевойсковое командное училище, сейчас ему 67 лет. В 1990-х он начал карьеру в МЧС, в итоге вырос до заместителя министра (занимал место с 2008-го по 2013 год). Затем перешел в Минобороны на должность помощника министра Сергея Шойгу, в тот же год стал его заместителем. В его подчинении были управления по инновационным технологиям, а также военный научно-исследовательский испытательный центр робототехники.

«По словам источника, близкого к Минобороны, фактически Попов большую часть времени занимался делами парка «Патриот» и технополиса «Эра», — узнала газета «Ведомости».

Президент Владимир Путин уволил Попова из Минобороны и с военной службы 17 июня 2024 года. Причины не разглашались. После Попова его место по контролю за инновационным развитием армии никто не занял, написали «Ведомости».

Генерал награжден орденами «За службу Родине в Вооруженных силах СССР» III степени, «За военные заслуги», медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Последняя доступная декларация имущества Попова датируется 2019 годом, как проверила «Газета.Ru». Тогда он владел в общей сложности почти 3 тыс. кв. м. Среди них квартира площадью 72,8 кв. м в долевой собственности, земельный участок под индивидуальное жилищное строительство на 2,4 тыс. кв. м, хозблок площадью 107,6 кв. м. Кроме того, у него были автомобиль Mercedes A200 и два машино-места площадью 15,7 и 16 «квадратов». Доход Попова за 2019 год официально составил 13,5 млн руб. , его жена за аналогичный период заработала 241 тыс. руб.

Сын Попова, 43-летний Роман два года торговал в интернете военной одеждой и амуницией, выяснил SHOT. Всего он продал около 24 позиций, среди них шлемы Ops-Core, рюкзаки, форма, обувь. Сыну генерала принадлежит 110-метровая квартира в Химках, примерной стоимостью в 35 млн руб.

Судьба других заместителей Шойгу

Самого Шойгу освободили от должности министра обороны 12 мая.

Задержания его заместителей стартовали в апреле, когда замминистра обороны Тимура Иванова задержали прямо на рабочем месте. На первое заседание в суде его привезли в военной форме, где после решения об аресте сразу же переодели в гражданское, после возбуждения дела его уволили из Минобороны в связи с утратой доверия.

Следствие подозревает Иванова в получении особо крупной взятки в размере более 1 млрд руб. Как и Попов, Иванов использовал служебное положение для строительства дачи.

«Взятки Иванов брал ремонтом в загородном доме, где ему были сделаны все работы и обставлены комнаты под ключ, а он за это не платил. По версии следствия, ремонт оплачивали через цепочку посредников фирмы, получавшие подряды на госзаказ. И это только одна из схем — есть и другие», — пояснял источник «Ленты.ру».

При этом Иванов тоже связан с парком «Патриот»: он отвечал за строительство там главного храма Вооруженных сил России и близлежащего музейного комплекса. По ч. 6 ст. 290 УК ему грозит до 15 лет лишения свободы, находится под арестом, вину не признает.

В мае Путин уволил замминистра обороны генерал-полковника Юрия Садовенко, а в начале июня сразу четырех заместителей министра обороны: Попова, Николая Панкова, Руслана Цаликова и Татьяну Шевцову. Дело завели только на Попова.

В конце июля был задержан за коррупцию бывший замминистра обороны Дмитрий Булгаков. Он занимал пост с 2008 года, отвечал за материально-техническое обеспечение армии, воинские перевозки, эксплуатацию военных зданий. Путин уволил Булгакова в 2022 году, спустя три дня после начала частичной мобилизации, когда пошли жалобы мобилизованных на плохую экипировку и бытовые условия. Предварительно известно, что Булгаков организовал поставки в армию некачественных пайков от АО «Грязинский пищевой комбинат» (ГПК) по завышенным ценам.

«При непосредственном участии Булгакова была организована цепочка по поставке некачественного питания по завышенным ценам. Так, мясо говядины заменялось свининой и курятиной, энергетическая ценность пайков занижалась. Ущерб оценивают в 1,3 млрд руб., речь идет о поставке 9 млн пайков по завышенным ценам», — уточняла газета «Известия».

Дома у Булгакова нашли коллекцию полотен где он сам, Шойгу и его бывшие заместители изображены в образах дворян, революционеров и советских военачальников. Многие из них теперь проходят по делам о коррупции, уволены из министерства.

«Из всех героев золотой коллекции шестеро сняты с должности, трое арестованы и трое находятся при исполнении», — отметил Telegram-канал Mash.

При исполнении остались глава Роскосмоса Юрий Борисов, замминистра обороны, генерал-полковник Александр Фомин, начальник Генштаба Валерий Герасимов.