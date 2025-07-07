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Эксперт оценил вероятность падения продаж авиабилетов в РФ на фоне коллапса

Авиаэксперт Гусаров: в РФ падения продаж авиабилетов за рубеж не будет
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Главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров в беседе с «Ридусом» оценил вероятность падения продаж авиабилетов в РФ на фоне налета украинских беспилотников на российскую территорию, в результате которого были отменены или отложены сотни рейсов.

По мнению эксперта, больше всего пострадают авиаперевозки по европейской части России, поскольку пассажирам здесь проще найти наземную альтернативу в виде поезда или автомобиля.

«Здесь действительно будет падение спроса. Но оно зависит от наличия альтернатив, потому что может оказаться, что билетов на поезд тоже нет», — отметил Гусаров.

При этом, по его словам, на международных, сибирских и дальневосточных направлениях спрос на авиабилеты вряд ли упадет.

Как сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Артем Кореняко, авиакомпании в период с 5 июля по 6:00 мск 7 июля отменили 485 рейсов из-за введенных в российских аэропортах ограничений. По его словам, в период действия ограничений на запасные аэродромы «ушли» 88 самолетов. Было задержано на вылет и прилет 1,9 тыс. рейсов, оформлено 43 тыс. вынужденных возвратов билетов, в гостиницах размещено 94 тыс. человек.

Ранее военный эксперт назвал способ защитить аэропорты РФ от БПЛА.

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