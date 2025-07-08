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В Греции временно закрыли афинский Акрополь из-за аномальной жары

CNN: афинский Акрополь временно закрыт из-за аномальной жары в Греции
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Petros Giannakouris/AP

Археологический комплекс афинского Акрополя закрыт с 13:00 до 17:00 из-за аномальной жары. Об этом сообщает CNN.

«Согласно соответствующему объявлению, решение было принято с целью обеспечения безопасности рабочих и посетителей», — говорится в публикации.

По информации Пирометеорологической группы Национальной обсерватории Афин, высокие температуры и условия атмосферной засухи будут преобладать в стране до среды, 9 июля 2025 года.

До этого телеканал BFMTV со ссылкой на министерство образования сообщал, что почти 1,9 тысячи школ закрыты во Франции полностью или частично из-за сильной жары, охватившей всю страну.

Также Национальная метеорологическая служба Франции «Метео-Франс» ввела максимальный, красный уровень погодной угрозы в Париже и 15 центральных департаментах страны. Еще 68 регионов получили оранжевый уровень опасности. По прогнозам синоптиков, температура в зоне риска достигнет 38–41°C, а на большей части страны превысит 34°C.

Ранее ученые предсказали экстремальное похолодание по всей Европе с морозами до -50°C.

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