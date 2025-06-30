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Во Франции введут красный уровень опасности из-за аномальной жары

«Метео-Франс»: Париж и 15 регионов Франции оказались в зоне экстремальной жары
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Massimo Todaro/Shutterstock/FOTODOM

Национальная метеорологическая служба Франции «Метео-Франс» ввела максимальный, красный уровень погодной угрозы в Париже и 15 центральных департаментах страны.

Еще 68 регионов получили оранжевый уровень опасности. По прогнозам синоптиков, температура в зоне риска достигнет 38-41°C, а на большей части страны превысит 34°C. Ночь на понедельник стала самой жаркой в июне за всю историю наблюдений — столбики термометров не опускались ниже 28°C.

Как пояснили в метеослужбе, красный уровень означает экстремальную и продолжительную волну жары, опасную для всех групп населения. Власти уже приняли меры предосторожности — 200 школ по всей стране будут временно закрыты.

Согласно исследованию журнала Lancet, Париж является самой уязвимой к жаре европейской столицей. Ежегодно здесь врачи не могут спасти около 400 пациентов, которым становится плохо из-за высоких температур. Проблема усугубляется плотной застройкой, недостатком зелени и плохой термоизоляцией зданий.

Ранее температура в Испании поднялась до исторического рекорда.

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