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Во Франции закрыли около 1,9 тысячи школ из-за погодных условий

BFMTV: почти 1,9 тысячи школ во Франции закрыты 1 июля из-за сильной жары
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Rafael Yaghobzadeh/AP

Почти 1,9 тысячи школ закрыты во Франции полностью или частично из-за сильной жары, охватившей всю страну. Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на министерство образования.

В публикации отмечается, что по состоянию на полдень 1896 школьных учреждений страны были полностью или частично закрыты из-за погодных условий.

Власти Парижа активировали четвертый уровень плана действий при жаркой погоде, который предусматривает поддержку уязвимых слоев населения. Представители города свяжутся с 10 тысячами граждан, зарегистрированных в специальной базе, чтобы узнать о состоянии их здоровья, оценить потребности парижан и напомнить о мерах предосторожности в жару, подчеркивает телеканал.

До этого сообщалось, что вершина Эйфелевой башни закрыта для туристов из-за аномальной жары.

До этого национальная метеорологическая служба Франции «Метео-Франс» ввела максимальный, красный уровень погодной угрозы в Париже и 15 центральных департаментах страны. Еще 68 регионов получили оранжевый уровень опасности. По прогнозам синоптиков, температура в зоне риска достигнет 38–41°C, а на большей части страны превысит 34°C.

Ранее температура в Испании поднялась до исторического рекорда.

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