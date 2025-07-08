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Во Владивостоке закрыли ТЦ, где из-за утечки газа пострадали девять человек

Судебные приставы закрыли ТЦ во Владивостоке, где отравились девять сотрудников
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Виталий Аньков/РИА Новости

Судебные приставы закрыли торговый центр «Реми» во Владивостоке, где прошла эвакуация из-за утечки газа и отравились девять работников. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

В прокураторе региона заявили, что результаты рассмотрения иска и устранение нарушений в ТЦ поставлены на контроль.

29 июня посетителей гипермаркета «Реми» во Владивостоке эвакуировали из-за запаха газа в помещении. Telegram-канал Baza сообщал, что несколько человек отравились парами неизвестного вещества. Люди внезапно почувствовали себя плохо, несколько человек потеряли сознание. Издание отмечает, что спасатели пока не могут определить источник утечки. По информации Telegram-канала Readovka, в ТЦ могла произойти утечка фреона.

Очевидица ЧП Анна рассказала «Газете.Ru», что продавцы гипермаркета падали в обморок из-за утечки газа прямо у касс, однако охрана никак не реагировала на их просьбы о помощи.

Ранее двое россиян обгорели из-за утечки газа в машине.

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