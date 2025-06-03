Двое россиян обгорели из-за утечки газа в машине

Во Владикавказе мужчина и женщина обгорели из-за утечки газа в машине

Во Владикавказе мужчину и женщину госпитализировали с ожогами после того, как в автомобиле произошла утечка газа. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС Северной Осетии.

«Во Владикавказе на улице Маркова во время движения произошла утечка газа в салон автомобиля Chevrolet Captiva. Вследствие этого травмы получили водитель и пассажирка транспортного средства», — отмечается в сообщении.

Пострадавшие госпитализированы, они получили ожоги, уточнили в МЧС. На опубликованном фото с последствиями инцидента видно, что у серебристого кроссовера выбиты боковые стекла и помяты двери.

До этого появилась видеозапись, как на МКАД грузовик протаранил легковую машину, перестроившуюся в правый ряд. После столкновения фургон пересек проезжую часть слева направо и едва не опрокинулся.

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