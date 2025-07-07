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Глава МЧС прилетел в Баку

Глава МЧС Куренков прилетел в Баку для участия в заседании МОГО
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Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости

Глава МЧС Александр Куренков прилетел в Баку для участия в заседании Международной организации гражданской обороны (МОГО). Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

Как указали в МЧС, ключевой вопрос повестки заседания исполнительного совета и генеральной ассамблеи МОГО — выборы генерального секретаря этой организации, которая объединяет на своей площадке чрезвычайные службы более 60 государств и оказывает гуманитарную помощь по всему миру.

Ожидается, что Куренков проведет в Баку двусторонние встречи с коллегами из других государств.

«МЧС России занимает лидирующие позиции на международной арене в вопросах оказания гуманитарной помощи пострадавшим от чрезвычайных ситуаций странам. Мы всегда следуем принципам открытости и взаимоуважения по отношению к стратегическим партнерам», — цитируют в пресс-служба ведомства министра.

30 мая Куренков заявил, что МЧС России намерено привести в порядок все объекты гражданской обороны, расположенные на территории страны. В том числе министерство планирует восстановить построенные в прошлом убежища и укрытия. Как сказал Куренков, система гражданской обороны должна максимально защищать жителей страны. Он отметил, что подведомственное ему министерство будет просить выделить 155 млрд рублей на модернизацию системы по всей стране.

Ранее Путин присвоил Куренкову звание генерал-полковника.

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