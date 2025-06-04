Путин присвоил новое звание главе МЧС

Президент России Владимир Путин присвоил главе министерства чрезвычайных ситуаций (МЧС) Александру Куренкову звание генерал-полковника. Документ опубликован на официальном интернет-портале публикования правовых актов.

«Присвоить воинское звание генерал-полковника Куренкову Александру Вячеславовичу», — говорится в сообщении.

30 мая Куренков заявил, что МЧС РФ намерено привести в порядок все объекты гражданской обороны, расположенные на территории страны. В том числе министерство планирует восстановить построенные в прошлом убежища и укрытия. Как сказал Куренков, система гражданской обороны должна максимально защищать жителей страны. Он отметил, что подведомственное ему министерство будет просить выделить 155 млрд рублей на модернизацию системы по всей стране.

Ранее глава МЧС РФ рассказал, как себя вести при атаках беспилотников ВСУ.