Банкетный зал в Перми опечатали после отравления людей

Банкетный зал White Hall в центре Перми, где отравились люди, опечатали из-за антисанитарии. Подробности приводит ГУФССП России по Пермскому краю.

«Деятельность банкетного зала приостановлена из-за сомнительных официантов и антисанитарии. В ходе проведения исполнительных действий входные двери были опечатаны», — сообщили в управлении.

Официанты были взяты по объявлению и не проходили медицинского обследования. В помещении, где блюда готовились к выдаче, не проводилась влажная уборка. Суд принял решение прекратить работу банкетного зала на 90 суток.

До этого издание 59.Ru сообщило, что ученики 11-го класса и учителя одной из пермских школ отравились 25 июня во время празднования выпускного в банкетном зале White Hall.

Позже стало известно, что в больницу попали шесть человек. Среди них был только один ребенок.

Ранее в российском регионе 11 туристов отравились в общепите.