На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Банкетный зал в Перми опечатали после отравления людей

Банкетный зал White Hall в Перми опечатали из-за антисанитарии
true
true
true
close
Shutterstock/FOTODOM

Банкетный зал White Hall в центре Перми, где отравились люди, опечатали из-за антисанитарии. Подробности приводит ГУФССП России по Пермскому краю.

«Деятельность банкетного зала приостановлена из-за сомнительных официантов и антисанитарии. В ходе проведения исполнительных действий входные двери были опечатаны», — сообщили в управлении.

Официанты были взяты по объявлению и не проходили медицинского обследования. В помещении, где блюда готовились к выдаче, не проводилась влажная уборка. Суд принял решение прекратить работу банкетного зала на 90 суток.

До этого издание 59.Ru сообщило, что ученики 11-го класса и учителя одной из пермских школ отравились 25 июня во время празднования выпускного в банкетном зале White Hall.

Позже стало известно, что в больницу попали шесть человек. Среди них был только один ребенок.

Ранее в российском регионе 11 туристов отравились в общепите.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами