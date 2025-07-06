На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В российском регионе 11 туристов отравились в общепите

В туре по Гунибскому району Дагестана 11 человек отравились едой в общепите
true
true
true
close
Haggardous50000/Shutterstock

11 человек отравились едой из заведений общественного питания во время двухдневного тура по Гунибскому району Дагестана. Об этом сообщили в местном Роспотребнадзоре.

«После регистрации случаев пищевого отравления группы людей из 11 человек, находившихся в двухдневном туре по Гунибскому району, Роспотребнадзор провел внеплановые проверки», — говорится в сообщении.

Была проверена деятельность трех общепитов, там выявили суровые нарушения санитарных норм. Работу двух заведений приостановили.

Недавно более 50 человек, из них 19 детей, обратились за медпомощью из-за вспышки кишечной инфекции в Слюдянском районе Иркутской области. Троих детей находились в состоянии легкой или средней степени тяжести, их госпитализировали. Известно, что среди заболевших есть участники межрегионального турнира по боксу. СК по региону возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее восемь человек отравились парами неизвестного вещества в ТЦ Владивостока.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами