В российском регионе 11 туристов отравились в общепите

В туре по Гунибскому району Дагестана 11 человек отравились едой в общепите

11 человек отравились едой из заведений общественного питания во время двухдневного тура по Гунибскому району Дагестана. Об этом сообщили в местном Роспотребнадзоре.

«После регистрации случаев пищевого отравления группы людей из 11 человек, находившихся в двухдневном туре по Гунибскому району, Роспотребнадзор провел внеплановые проверки», — говорится в сообщении.

Была проверена деятельность трех общепитов, там выявили суровые нарушения санитарных норм. Работу двух заведений приостановили.

Недавно более 50 человек, из них 19 детей, обратились за медпомощью из-за вспышки кишечной инфекции в Слюдянском районе Иркутской области. Троих детей находились в состоянии легкой или средней степени тяжести, их госпитализировали. Известно, что среди заболевших есть участники межрегионального турнира по боксу. СК по региону возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее восемь человек отравились парами неизвестного вещества в ТЦ Владивостока.