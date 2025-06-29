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Более 30 человек сообщили о симптомах отравления после выпускного в Перми

Прокуратура контролирует ситуацию с массовым отравлением на выпускном в Перми
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Shutterstock

Прокуратура Пермского края взяла под контроль ситуацию с массовым отравлением в одном из развлекательных заведений Перми. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

Там рассказали, что с 25 июня горожане не раз обращались к медикам с признаками пищевого отравления. В прокуратуре заверили, что контролируют установление обстоятельств и причин произошедшего и результаты эпидемиологического расследования.

Как уточняет 59.Ru, ученики 11 класса и учителя одной из пермских школ заподозрили, что отравились 25 июня во время празднования выпускного в банкетном зале White Hall по адресу Монастырская улица, 2.

По словам матери одного из отравившихся, еда была вкусная и разнообразная, а алкоголя почти не было.

«На следующий день мы с сыном ходили в военкомат, и где-то после обеда, после 15:00, он пожаловался, что ему нехорошо. Была рвота, поднялась температура, появилась жесткая диарея — он каждые полчаса бегал в туалет», — описала симптомы женщина.

Она выяснила через чат родителей, что также отравились около 30 человек. Среди них дети, родители и педагоги. Во время разговора директора школы с представителем банкетного зала выяснилось, что такая же ситуация произошла с выпускниками, отмечавшими окончание школы в White Hall во вторник и в четверг.

«Мы пытались понять, на что такая реакция может быть. [Выяснили] что все одинаково пили морс, возможно, что-то есть в воде. Но, так как некоторым детям уже поставили сальмонеллез, скорее всего, это что-то мясное. У нас были люля и мясо с костра. Но, возможно, [причиной отравления стали] пирожные или торт», — поделилась подозрениями мать пострадавшего юноши.

Накануне сообщалось, что в Египте российские туристы массово отравились пивом в отеле. Они употребляли местное разливное пиво, которое подавали в центральном баре. По их словам, напиток наливали в плохо вымытые стаканы. После одного бокала у многих появились симптомы отравления, из-за чего пришлось около двух дней восстанавливаться. Пострадавшие пожаловались и на необычный вкус напитка, напоминавший смесь лимонада и кваса.

Ранее посетители ТЦ Владивостока отравились парами неизвестного вещества.

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