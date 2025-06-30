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Шесть человек госпитализированы после отравления на выпускном балу в Перми

В Перми шесть человек попали в больницу после отравления на выпускном балу
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Shutterstock

Шесть человек попали в больницу после отравления на выпускном балу в Перми. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на минздрав Пермского края.

Среди госпитализированных один ребенок. Взрослые в состоянии средней степени тяжести, ребенок в удовлетворительном состоянии, рассказали в ведомстве.

Ранее издание 59.Ru сообщило, что ученики 11-го класса и учителя одной из пермских школ отравились 25 июня во время празднования выпускного в банкетном зале White Hall.

Мать одного из отравившихся рассказала, что на следующий день после банкета сын пожаловался на плохое самочувствие: его рвало, поднялась температура, началась диарея. Позже она узнала из чата родителей, что отравились около 30 человек, включая детей, родителей и педагогов.

Директор школы обсудил ситуацию с представителем банкетного зала. Оказалось, что подобные случаи уже были: выпускники, отмечавшие окончание школы в том же месте, тоже отравились.

Прокуратура края взяла ситуацию под контроль.

Ранее восемь человек отравились парами неизвестного вещества в ТЦ Владивостока.

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