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Названа возможная причина возгорания восьми машин на севере Москвы

РИА Новости: причиной возгорания автомобилей на севере Москвы мог стать поджог
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Кадр из видео/Telegram-канал «Baza»

Возгорание сразу восьми автомобилей, стоявших во дворе жилого дома на севере Москвы, могло произойти из-за поджога. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на экстренные службы российской столицы.

«Предварительная причина пожара — умышленный поджог», — сказал источник агентства.

Он добавил, что сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. В том числе специалисты изучают записи с камер видеонаблюдения.

8 июля Telegram-канал Baza сообщил о возгорании восьми автомобилей на парковке, расположенной на Бескудниковском бульваре на севере Москвы. По словам очевидцев, сначала взорвалась одна из машин. Затем пламя перекинулось на другие транспортные средства.

В столичном управлении МЧС РФ заявили, что сотрудники экстренных служб уже ликвидировали возгорание. Площадь пожара составила 40 квадратных метров, на месте происшествия работали восемь огнеборцев и две единицы техники. Никакой информации о пострадавших не поступало.

4 июля в Находке в Приморском крае взорвались и загорелись не менее трех автомобилей, находившихся на парковке. Две машины выгорели полностью, еще одно транспортное средство уцелело.

Ранее в Челябинске автомобиль, в салоне которого находились женщина и двое детей, загорелся на ходу.

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