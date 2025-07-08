В Кудрово 14-летняя школьница обвинила мать в многолетнем насилии

В Кудрово девочка-подросток обвинила свою мать в многолетнем истязании, сообщает портал «Конкретно.ру».

О домашнем насилии 14-летняя девочка рассказала инспектору по делам несовершеннолетних во время профилактической беседы. По словам пострадавшей, мать систематически избивает ее с 2018 года, нанося удары по туловищу, рукам, ногам и голове. Кроме того, женщина постоянно угрожает дочери, унижает ее и оскорбляет.

Как уточняется, восьмиклассница до сих пор не обращалась за медицинской помощью. После разговора с девочкой сотрудник УМВД передал информацию в СК. Мать пострадавшей сама явилась в полицию, в ее отношении составили административный протокол за неисполнение родительских обязанностей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

До этого супругов из Воронежа обвинили в жестоком обращении с четырьмя детьми. Они живут в антисанитарии, голодают и вынуждены спать на одном старом матрасе. Соседи часто видят их на улице — братья и сестры не ходят в детсад, предоставлены сами себе и гуляют раздетыми. Родители носят домой «пакеты с пивом вместо еды», отец семейства, как утверждают очевидцы, использует кнут, чтобы наказывать детей, а их мать пропадает на работе. Местные не раз обращались в органы опеки и полицию, но многодетных родителей так и не привлекли к ответственности.

Ранее россиянка избивала свою пятилетнюю дочь прутом и пластмассовой вешалкой.