Супругов из Воронежа обвинили в жестоком обращении с четырьмя детьми

В Воронеже родители издеваются над четырьмя детьми и наказывают их кнутом

Жители Воронежа обвинили своих многодетных соседей в жестоком обращении с четырьмя детьми. Об этом сообщает Telegram-канал «Большой воронежский».

По словам местных, в квартире на улице Федора Тютчева четверо детей живут в антисанитарии. Они голодают и вынуждены спать на одном старом матрасе. Соседи часто видят их на улице — братья и сестры не ходят в детсад, предоставлены сами себе и гуляют раздетыми. Родители носят домой «пакеты с пивом вместо еды», отец семейства, как утверждают очевидцы, использует кнут, чтобы наказывать детей, а их мать пропадает на работе.

Соседи не раз обращались в органы опеки и полицию. 3 июля они снова вызвали сотрудников ПДН. Полицейские приехали через четыре часа, но за это время отец успел сбежать с детьми и спрятаться в машине в лесу неподалеку. Воронежцы жалуются на бездействие ответственных лиц и переживают за судьбу детей, которые продолжают жить в опасных условиях.

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