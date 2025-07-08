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В доме племянника Карапетяна проводятся «неотложные следственные действия»

В СК Армении заявили о следственных действиях в доме племянника Карапетяна
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Стрингер/РИА Новости

В доме Нарека Карапетяна, который является племянником арестованного в Армении российского бизнесмена Самвела Карапетяна, проходят «неотложные следственные действия». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Следственного комитета Армении Киму Авдалян.

Никаких подробностей представитель ведомства не привела.

Российский миллиардер армянского происхождения, президент группы компаний «Ташир» Самвел Карапетян был задержан в ночь на 18 июня в Ереване. До этого он высказался в поддержку Армянской апостольской церкви после нападок на нее со стороны властей, что вызвало недовольство премьер-министра республики Никола Пашиняна. Бизнесмена обвинили в призывах к захвату власти и возбудили против него дело. Суд отправил предпринимателя в СИЗО на два месяца. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

4 июля в центре Еревана состоялось шествие в поддержку Карапетяна. На улицы вышли тысячи человек, в том числе представители оппозиции и депутаты.

8 июля силовики пришли в головной офис компании «Электрические сети Армении», которая принадлежит арестованному бизнесмену. Неизвестные люди в форме заблокировали вход в здание и не пускают внутрь сотрудников.

Ранее в парламенте Армении возникла перепалка при обсуждении закона о национализации «Электрических сетей Армении».

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