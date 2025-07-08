В Ереване силовики нагрянули в офис компании Карапетяна

В Ереване утром 8 июля силовики пришли в головной офис компании «Электрические сети Армении», которая принадлежит арестованному российскому бизнесмену Самвелу Карапетяну. Об этом сообщила ТАСС пресс-секретарь компании Наталья Сарджанян.

По ее словам, неизвестные в форме не пускают сотрудников в здание. С раннего утра там проводятся некие действия, однако из какого именно ведомства прибыли силовики — не уточняется. Сотрудники компании собрались у входа, но попасть внутрь им не удается.

Кроме того, как пишут армянские СМИ, в это же время правоохранители проводят обыски в доме гендиректора компании Нарека Карапетяна — племянника Самвела Карапетяна.

На прошлой неделе в центре Еревана организовали шествие в поддержку российского предпринимателя Самвела Карапетяна, арестованного в Армении по обвинению в призывах к захвату власти. Несколько тысяч человек, включая представителей оппозиции, депутатов и граждан, требуют освобождения Карапетяна, направляясь шествием к зданию Службы национальной безопасности (СНБ).

4 июля Апелляционный суд Армении оставил под арестом Самвела Карапетяна.

Российский миллиардер армянского происхождения, президент группы компаний «Ташир» Самвел Карапетян был задержан в ночь на 18 июня в Ереване. До этого он высказывался в поддержку Армянской апостольской церкви после нападок со стороны властей Армении, что вызвало недовольство премьера страны. В отношении бизнесмена было возбуждено дело, суд отправил его под арест на два месяца. Чем вызван и как разворачивался конфликт между Карапетяном и руководством республики — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Армении одобрили закон о национализации «Электрических сетей» Карапетяна.