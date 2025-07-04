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В Ереване стартовало шествие в поддержку бизнесмена Карапетяна

В Ереване многотысячное шествие в поддержку Карапетяна идет к зданию изолятора
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TASHIR

В центре Еревана началось шествие в поддержку российского предпринимателя Самвела Карапетяна, арестованного в Армении по обвинению в призывах к захвату власти. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Несколько тысяч человек, включая представителей оппозиции, депутатов и граждан, требуют освобождения Карапетяна, направляясь шествием к зданию Службы национальной безопасности (СНБ).

Организаторы подчеркивают мирный характер акции, направленной на поддержку Карапетяна и Армянской апостольской церкви, и призывают избегать провокаций. Перед началом шествия участники прочитали молитву «Отче наш».

Сегодня Апелляционный суд Армении оставил под арестом российского бизнесмена Самвела Карапетяна.

Российский миллиардер армянского происхождения, президент группы компаний «Ташир» Самвел Карапетян был задержан в ночь на 18 июня в Ереване. До этого он высказывался в поддержку Армянской апостольской церкви после нападок со стороны властей Армении

Ранее Карапетян подал в иск на двух депутатов

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