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В Москве прошли рейды по выявлению нелегальных мигрантов

В Москве прошли рейды по нелегальным мигрантам в хостелах и молельных домах
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В Москве в хостелах и молельных домах прошли рейды по выявлению нелегальных мигрантов. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Отмечается, что во время проверок сотрудники полиции доставили более 500 иностранных граждан в отдел для проверки документов. Свыше 30 человек стали фигурантами административных дел за нарушение правил въезда и пребывания в России, они выдворены из страны.

Также во время проверок правоохранители обнаружили иностранного гражданина, находившегося в федеральном розыске.

5 июля сообщалось, что правоохранители выявили в Орловской области 162 нарушителя миграционного законодательства, всего зафиксировано 204 правонарушения. Сотрудники МВД вместе с коллегами из других министерств и провели рейды в жилом секторе, на стройплощадках, в транспорте и в птицеводческом хозяйстве.

8 июля пресс-служба Следственного комитета сообщила, что силовики начали проверку кафе в Новосибирске, открытого мигрантами, после сообщений о возможных нарушениях санитарных норм и требований безопасности.

Ранее сообщалось, что мигрант, разделавший барана на детской площадке в Москве, извинился.

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Нелегальные мигранты
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