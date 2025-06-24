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В Москве мигрант, резавший барана на детской площадке, извинился за произошедшее

Мигрант, разделавший барана на детской площадке в Москве, извинился
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Иностранцы, которые резали барана на детской площадке в Новой Москве, признали, что поступили неправильно. Об этом сообщает ИА Регнум со ссылкой на местную жительницу, которая обратилась в полицию.

По ее словам, заметив, чем мигранты занимаются во дворе, она сняла процесс и отправила в домовой чат. Там соседи посоветовали ей обратиться в полицию, но сами делать что-то побоялись, так как в руках у мужчин были большие ножи.

Приехав на место, полицейские попросили женщину дать показания. После подписания протокола один из иностранцев подошел к ней и извинился.

«Вел себя спокойно, агрессию не проявлял. Сказал, что они понимают, что поступили неправильно, и пообещал, что в ближайшее время они с семьей съедут из нашего ЖК», – рассказала женщина.

Она открыто заявила мигранту, что боится их компании после инцидента, но мужчина заверил ее, что вскоре они найдут другое место жительства.

Инцидент произошел в ЖК «Ирландский квартал». Несколько иностранцев вышли на детскую площадку и занялись разделыванием барана, подвесив его на турнике. Это происходило на глазах у детей.

Ранее, комментируя ситуацию, в ЛДПР пообещали не допустить превращения дворов в «мясокомбинаты для мигрантов».

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