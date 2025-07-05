В российском регионе выявили более 200 случаев нарушений миграционного законодательства

Правоохранители выявили в Орловской области 162 нарушителя миграционного законодательства, всего зафиксировано 204 правонарушения. Об этом пишет Telegram-канал МВД Медиа.

Как рассказали в ведомстве, его сотрудники вместе с коллегами из других министерств и провели рейды в жилом секторе, на стройплощадках, в транспорте и в птицеводческом хозяйстве.

«Так, 41 уличен в несоблюдении установленного порядка осуществления трудовой деятельности, из них 14 иностранцев работали без разрешительных документов: 7 из Туркменистана, 5 из Узбекистана, а также по одному гражданину Молдовы и Алжира. Против них составлены протоколы по ст. 18.10 КоАП РФ», — говорится в сообщении.

Кроме того, 27 человек привлекли к ответственности за незаконное привлечение рабочей силы.

Полицейские добавили, что после рейдов было вынесено 26 постановлений об административном выдворении и депортации. Семь человек на данный момент принудительно выслали за пределы России. 31 человеку запретили въезд страну за нарушение сроков пребывания, непогашение штрафов, а также преступления, совершенные на территории России.

Еще силовики установили личности трех иностранцев, включенных в реестр контролируемых лиц, но не урегулировавших свой правовой статус. Также сотрудники МВД выявили 27 эпизодов фиктивной регистрации приезжих по месту пребывания. Уголовные дела после возбудили в отношении трех собственников жилья, заключили правоохранители.

Ранее сообщалось, что мигрант, разделавший барана на детской площадке в Москве, извинился.