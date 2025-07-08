Бастрыкин потребовал проверить кафе мигрантов в Новосибирске после жалоб

Следственный комитет начал проверку кафе в Новосибирске, открытого мигрантами, после сообщений о возможных нарушениях санитарных норм и требований безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

По данным местных СМИ, в заведении продавали еду с нарушением санитарных правил. Кроме того, вместо официальных терминалов посетителей просили переводить оплату напрямую на банковские счета.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил главе регионального управления Евгению Долгаеву представить доклад о ходе и результатах проверки. Материалы находятся на контроле в центральном аппарате ведомства.

До этого сообщалось, что в Приморском крае полицейские и дружинники провели рейд «Нелегал», направленный на выявление нелегальных трудовых мигрантов. Правоохранители проверили у иностранных граждан документы, дающие им право работать на территории России, и выявили пятерых нарушителей трудового законодательства.

Ранее начальницу отдела миграции на Кубани обвинили в помощи нелегалам.